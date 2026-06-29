Polska przebije konstytucyjny limit. Czeka nas odcięcie od funduszy Unijnych
Stan finansów Polski pogarsza się w szybkim tempie. Ekonomiści wskazują, że bez pilnej reakcji ze strony rządu nasz kraj może wpaść w spiralę finansową, z której trudno będzie wyjść przez lata. Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji miałoby być wejście do strefy euro, ale na razie nie ma takiej wolFXMAG
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Komentarze (43)
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Właśnie niskie zadłużenie jest wymagane by przyjąć €
donek jedynie kontyuuje kurs obrany przez pis - bo jak widac na wyborcow to dziala (czytaj o przyszlosci nikt nie mysli)
zakładając teoretycznie, że przystępujemy do strefy euro, weź mi wytłumacz tę logikę, dlaczego własność Skarbu Państwa mielibyśmy oddać do banku światowego albo jakiejkolwiek innej instytucji? Czasem czytam te głupotę ale nie mogę zrozumieć jak to łączycie
Nikt go nie ogra w EU.
Chyba D. Tusk aż tak by nie okłamał wyborców?
Wtedy będziemy zadłużać się jeszcze szybciej, ponieważ będzie tani kredyt. Pokazuje to przykład Grecji.