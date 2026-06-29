219 tys. recept na homeopatię rocznie. Lekarze przepisują wbrew nauce
Prawie 20 tys. medyków wystawia w Polsce e-recepty na produkty homeopatyczne - wynika z najnowszych danych. Wbrew nauce, ekspertom i samorządowi lekarzy.laciate
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Komentarze (60)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_prawna_homeopatii
W Francji połowa populacji się "leczy" homeopatycznie, znienawidzony przez wykopków NIL to jedna z niewielu izb w Europie z rigczem, poza nimi tylko WB, Niemcy i Hiszpania wydały jednoznacznie krytyczne opinie na temat leków pamięci wody.
Kiedys probowal wahadelkiem oceniac ktory lek na alergię dziala a ktory nie bedzie dzialac. Xd. Wiecej sie tam nie pokazałem.
@murmandamus: zacne millordzie
@Lipathor: Oczywiście że realny - najpopularniejszego leku homeopatycznego świata https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscillococcinum
Byłem niedawno u lekarza homeopaty. Wypisał mi kilka specyfików.
Mi co prawda się nie polepszyło, ale za wizytę zapłaciłem 300 PLN. Za specyfiki około 400 PLN.
Zatem jak można twierdzić, że to nie działa?
@there_is_no_login:
Jak zobaczyłem ile kosztuje to już nie przyszedłem drugi raz czyli pacjent wyleczony ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trzeba by podawać 2 miliardy dawek na sekundę przez 4 miliardy lat 6 miliardom pacjentów, by któryś z nich otrzymał jedną cząsteczkę substancji czynnej (2×10^9 * 6×10^9 * 4×10^9 * 365 * 24 * 60 * 60 * 6.02×10^23 = 10^60).
Gdyby można było stworzyć kulę zawierającą wodę o średnicy równej odległości Ziemi od Słońca i gdyby umieścić tam jedną cząstkę substancji czynnej, byłoby
A przecież każdy homeopata wie że woda w leku ma pamięć i pamięta coś tam, jej struktura atomowa pod mikroskopem jest piękna i dobra a nie brzydka jak u tej z kranu i dlatego działa.