W praktycznie wszystkich krajach sytuacja prawna homeopatii to jakiś ponury żart dla oszołomów, polska i tak jest dość restrykcyjna pod tym względem i relatywnie niewiele ludzi z niej korzysta:W Francji połowa populacji się "leczy" homeopatycznie, znienawidzony przez wykopków NIL to jedna z niewielu izb w Europie z rigczem, poza nimi tylko WB, Niemcy i Hiszpania wydały jednoznacznie krytyczne opinie na temat leków pamięci wody.