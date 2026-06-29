tylko programista i tak podatków wszelakich zapłaci dużo więcej. A potem jak się będzie leczył to nie pójdzie na NFZ bo może nie dożyć, więc nawet nie będzie korzystał z tego za co ma przymus płacić.



Więc tak, składka zdrowotna, jak wiele innych "składek" to chamskie podatki i nic więcej....