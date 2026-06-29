Składka zdrowotna to podatek. Tyle że regresywny
Pielęgniarka oddaje 9% wynagrodzenia na składkę zdrowotną. Programista na B2B realnie 4,9%, influencer na ryczałcie 1,7%, a rentier z dywidendy i najmu zero. Wszystko zgodnie z prawem. Polska składka zdrowotna nazywa się składką, a działa jak podatek, tylko regresywny.czabata666
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Komentarze (91)
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Tak realnie to pielęgniarka dużo mniej niż programista czy influenza.
Największą patologią jest właśnie ten ryczałt, jak ktoś nie jest w temacie to już śpieszę z wyjasnieniem.
Na ryczałcie mamy obecnie 3 stawki składki zdrowotnej, w zalezności od dochodu:
Do
A w rzeczywistości ma lepszą bo jak pracuje w szpitalu to zna się z lekarzami itd. i może sobie załatwić wizytę wcześniej
skoro tak rozdzielamy to czemu odrazu nie placic osobnych stawek na wojsko, drogi, lgbt? zeby kazdy wiedzial ile na co idzie
jeden płaci 3k składki, drugi 100 zł i to jest regresja?
jak idę do fryzjera czy do piekarni to też mam płacić 30x więcej, bo więcej zarabiam?
stawka byłaby o wiele niższa niż jest teraz, każdy dorosły musiałby zapłacić około 700 zł miesięcznie, żeby pokryć aktualne wpływy z pitu i citu
Ta skladka (czy tam podatek) powinna byc taka sama dla wszystkich. Liczona jako jakis procent minimalnego wynagrodzenia.
I wtedy kazdy na NFZ ma to samo za tyle samo.
Nie oszukujmy sie - ci co duzo zarabiaja, i placa wieksze skladki/podatki, i tak w wiekszosci chodza prywatnie. Wiec dlaczego maja wiecej dorzucac do NFZ?
Czyli klasycznie: Niesprawiedliwe jest to, że jedni płacą procentowo więcej od drugich. Dlatego postulujemy, aby jedni płacili procentowo więcej od drugich!
Napisałem chyba dość wyraźnie, o co mi chodzi. Że jeden i ten sam autor najpierw pisze, że niesprawiedliwe jest, żeby różne osoby płaciły różny procent, a potem sam takie rozwiązanie proponuje.
@czabata666 Ale Ty wiesz, że za wszystko płaci się konkretnymi kwotami a nie procentami? Policz ile nominalnie płaci każdy z nich i dopiero wtedy powiedz kto płaci więcej a kto mniej.
@Morf: Bo nie masz z tego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego?
Dlaczego nie płacisz na przykład 10% na NFZ od sprzedanego na OLX roweru z komunii?
@arcx: ale wiesz że jak nie masz ubezpieczenia to jest problem ze skorzystaniem że służby zdrowia na NFZ?
I taki landlord co żyje z wynajmu (beka, że ludzie nie wiedzą że to ZAWSZE JEST FIRMA jak przychód przekracza sensowne pieniądze) to musi płacić skladkę albo będzie miał problem jak coś się stanie.
@marek_s80: nie jest :P tzn dla zwykłych obywateli jest jednakowo beznadziejny dostęp ;)
Więc tak, składka zdrowotna, jak wiele innych "składek" to chamskie podatki i nic więcej....
Jednocześnie myślą, że boga za stupki złapali i ich kilkanaście k miesięcznie to jest jakaś kwota która robi z nich bogoli pokroju właścicieli kilkunastu rozpoznawalnych marek.