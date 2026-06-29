Pierwsze testy światłowodu pustego rdzenia osiągają 51,3 Tb/s bez wzmacniaczy
Na dystansie 206 km uzyskano rekordową przepustowość 51,3 Tb/s - bez użycia pośrednich wzmacniaczy sygnału.matixrr
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Na dystansie 206 km uzyskano rekordową przepustowość 51,3 Tb/s - bez użycia pośrednich wzmacniaczy sygnału.matixrr
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Komentarze (15)
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Jakiś czas temu były dyskusje o tym czym zastąpić ram.
@kotas_przesmiewca: Przecież to samo dotyczy obecnie wykorzystywanych kabli ¯\(ツ)/¯