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Polecam filmik opisujący poprzedni pozew wiele lat temu, gdy robili dokładnie ten sam schemat:Tak ai wchłania ram, ale nie w takiej ilości jak wszyscy myślą, sprytni panowie wygasili specjalnie linie produkcyjne ddr4 i ddr3 mimo że był na nie cały czas duży popyt i to w duże mierze spowodowało kryzys. Opowieści że openai zamówiło 40% światowej produkcji ram to kolejne kłamstwo, to był letter of intent czyli papier który nei