Samsung, SK Hynix i Micron pozwane za Kartel pamięc ram podwyższający ceny
To nie pierwszy raz kiedy to trio zostało pozwane za pompowanie cen pamięci RAM, ale tym razem jest kryzys na całym rynku elektroniki. Aha jak ktoś pisze AI to proszę pamiętać że zakup RAM prze openai to był letter of intent, czyli nie zapłacili tylko że chcą kupić, to ściema.iggy_p
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Komentarze (32)
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https://www.youtube.com/watch?v=jVzeHTlWIDY&pp=ygUKcmFtIGNhcnRlbA%3D%3D
Tak ai wchłania ram, ale nie w takiej ilości jak wszyscy myślą, sprytni panowie wygasili specjalnie linie produkcyjne ddr4 i ddr3 mimo że był na nie cały czas duży popyt i to w duże mierze spowodowało kryzys. Opowieści że openai zamówiło 40% światowej produkcji ram to kolejne kłamstwo, to był letter of intent czyli papier który nei
I co zrobią? Podniosą ceny aby odrobić straty z kary xD
14 individual consumers and three small businesses including PC retailers filed the lawsuit in a California federal court on the 25th
Dziwne że jeszcze nie przyszły pieniądze z Biedry czy innego Lidla za ich machloje.. Będzie trzeba nabrać pełny koszyk i nie zapłacić na poczet kary. ¯\(ツ)/¯
Nie wprowadzaj w błąd.
Kupisz maszynę do montażu SMD za 100 koła i możesz robić im konkurencję.