Naczelna Izba Lekarska zignorowała wyrok sądu o ujawnieniu zarobków
Dwa dni temu minął wyznaczony przez sąd termin na opublikowanie oświadczeń majątkowych zarządu Naczelnej Izby Lekarskiej w trybie dostępu do informacji publicznej.Stulejman_Beznadziejny
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Komentarze (53)
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@RodrigoMendoza: a jak myślisz? Dlaczego Kaczyński jeździ leczyć się do Lublina?
Mafia zawsze bała się jednak państwa, choć miała w kieszeni lokalnych przedstawicieli władz. To, co mamy tutaj raczej przypomina strukturę kartelu, albo watażki rodem z Kosowa, który otwarcie pluje w twarz państwowym władzom i społeczeństwu, które okrada.
ciekawe kto wygra