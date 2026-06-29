xd xd, Panie Areczku, a Pan to płaci składki bo nam trzeba na zarabiać po 100k msc, ale Pan Areczek powinien byc jeszcze bardziej opodatkowany, tak zeby mu 20% wynagrodzenia (minimalnego) zostało na rękę, bo my biedni i nas mało, wszystko wina rządu, no chyba że prywatnie to inaczej porozmawiamy, a Pan Panie Przedsiębiorco (dla nie poznaki nazwany januszex żeby cie już zgnoić do spodu), musi Pan wiecej podatków płacić, bo ja Pokaż całość