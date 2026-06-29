Obowiązkowe OC i przeglądy dla hulajnóg? Minister wypowiada wojnę hulajnogom
Hulajnogi elektryczne przez ostatnie lata stały się jednym z symboli komunikacji w Polsce. Choć to szybki i wygodny sposób do przemieszczenia się z miejsca na miejsce, to ten środek lokomocji wywołuje coraz więcej kontrowersji. Minister infrastruktury zapowiada zmiany, ale jego podejście do tematu nFXMAG
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Komentarze (70)
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@niki_niki: P------o cię? Rząd miałby robić pod górkę międzynarodowym korporacjom, które chcą tylko uspołeczniać koszty?
i dla wszystkich pojazdów tablice rejestracyjne, a nie jak teraz że łowełek odwali maniane i ucieknie
Mozna jednocześnie iść i żuć gumę, co stoi na przeszkodzie, żeby ogarnac 2 sprawy na raz?
Ludzie kupili hulajnogi bo są tanim i wygodnym środkiem transportu na krótkie odległości. Rząd musi zrobić wszystko aby ludzie znowu wrócili do jazdy do pracy samochodem 2 kilometry zamiast hulajnogą.
ヽ( ͠°෴ °)ﾉ