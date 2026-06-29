Kolejny pomysł który ma uwalić mobilność polaków. Kto to widział żebyś miał jeździć sobie sam nie płacą akcyzy, vatu, opłat paliwowych, homologacji, przeglądu i nie wiadomo czego jeszcze.



Ludzie kupili hulajnogi bo są tanim i wygodnym środkiem transportu na krótkie odległości. Rząd musi zrobić wszystko aby ludzie znowu wrócili do jazdy do pracy samochodem 2 kilometry zamiast hulajnogą.