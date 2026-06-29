Ludzie rezygnują z koncertów i wyjść do restauracji pierwszych w kryzysie. Sam nie chodzę na żadne koncerty odkąd to kosztuje 300-500+ PLN, a nagłośnienie i tak jest kiepskie. Jestem z bańki raczej przyzwoicie zarabiającej i ludzie się pukają po głowie na myśl o cenach. Wśród znajomych widzę spory odwrót od wydawania kasy na mieście, koncertów, a nawet subskrypcji streamingów video i audiobooków. Kto umie 2 do 2 dodać ten się szykuje na Pokaż całość