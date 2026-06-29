Rynek koncertowy się przegrzał. Organizatorzy masowo tną ceny
Masa promocji na koncerty w Polsce. Na przykład wejściówki na OneRepublic przeceniono z 399 na 119 zł. Czyżby ceny doszły do ściany?zwyklychlopakszary
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Masa promocji na koncerty w Polsce. Na przykład wejściówki na OneRepublic przeceniono z 399 na 119 zł. Czyżby ceny doszły do ściany?zwyklychlopakszary
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Komentarze (82)
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@Pawel993: ja jechałem do Pragi na koncert z Wrocławia. Parking 50 koron za cały dzień. Powrót po koncercie, więc hotel za darmo. We Wrocławiu i tak nigdy nikt ciekawy nie gra, tylko jakieś męskie p---------e czy inna sanah, więc i tak musisz jechać do Warszawy.
W Krakowie bilety na Florence były po 800zl, a na Opener masz jej występ w pakiecie (wiadomo, że krótszy itd.), ale to nadal coś, główne hity zaśpiewa.
Jak zobaczyłem koszt biletu, 400 zł, to prawie spadłem z krzesła. O wielkich gwiazdach nie mówię, byłem na koncercie Iron Maiden kilka lat temu, 400 czy 300 zł jeszcze bym przełknął,
Ludzie na zachodzie żyli długie lata ponad stan/ Na koszt innych regionów świata albo na kredyt.
Tak zwane "zdobycze klasy robotniczej" wyrzuciły przemysł do Azji.
Po co płacić robotnikowi 150k € rocznie jak mozna komuś w Azji zapłacić 10k?