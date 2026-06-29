"Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym. Drugie przesłuchanie sygnalisty"
"W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie trwa przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego. Emil Jędrzejewski stawił się tam wraz z pełnomocnikiem.To już drugie przesłuchanie lekarza w śledztwie dotyczącym warszawskiej lecznicy."paramedix
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Komentarze (93)
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@dark5: przesuną go ze szpitala do europarlamentu pewnie.
Jakos przezyje ten spadek dochodów ze 120.000 na 60.000/mc
@trach: ale zdajesz sobie sprawę z tego, że przesłuchanie świadka który sam twierdzi, że coś wie to dużo prostszy temat niż przesłuchanie kogoś w charakterze podejrzanego? Żeby postawić zarzuty to trzeba materiał zebrać a żeby przesłuchać świadka który sam chce mówić wystarczy usiąść i słuchać.
1. Służby wprowadzały sądy w błąd (tzw. wyłudzanie zgód)
Służby składały do sądów standardowe, rutynowe wnioski o „kontrolę operacyjną” (czyli klasyczny podsłuch telefoniczny). W dokumentach ukrywano fakt, że zostanie użyty Pegasus. Sędziowie nie byli informowani, że zamiast nagrywania rozmów wyrażają zgodę na całkowite przejęcie smartfona, pobranie wszystkich haseł,
Chyba jak jesteś światkiem (raz byłem tzn. zostałem wskazany z imienia i nazwiska choć nie znałem tych ludzi) to jedziesz np. na policję i mówisz co wiesz w sprawie a oni to spisują, odczytują tobie a na koniec podpisujesz.
A mogli tak jak witek z mężem udawać że nic się nie stało.
Pacjenci na Sorze, którzy długo czekali skarżyli się do młodego, czyli Kacprzyka, a ten im kazał pisać skargi na starego, chirurga, który długo nie schodził na Sor. Hahaha