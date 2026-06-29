Gołębiewski walczy już nie tylko o gości, a o reputację
Hotele premium chcą cen jak za zagraniczne all inclusive, ale często nie rozumieją, że przy takich stawkach klient nie płaci m.in. za brak problemów. Jeśli za kilka tysięcy złotych za dobę trzeba jeszcze walczyć z klimatyzacją, wodą albo obsługą, to internet nie jest hejtem - jest audytem jakości.WinoDominoISpiew
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Komentarze (37)
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Przeciez dowolny hotel w Turcji Rixosa a w Szczecinie Rixos Premium Belek jest polowe tańszy w sezonie a 10x lepszy od tego co na filmie i nie ma praktycznie żadnych doplat w trakcie pobytu (poza np przynoszeniem zarcia do pokoju, masaze itp wiadomo).
Sam ksiazulo w filmie wspominal, ze nie rozumie kto tam jezdzi i pewnie sa to osoby głównie starsze co sie boja
Właśnie takie cepy jak ten księżulo i jemu podobni.
Napisany jest tak, że powinien być on bardziej skierowany do zarządu hotelu niż zwykłych ludzi (klientów).
Brak jakichkolwiek kluczowych wniosków/wskazówek itp.
Taki wielki moloch może bardzo szybko stracić trakcje finansową i zbankrutować, być może i z długami. I będziemy mięli kolejnego hotelowego potworka widmo na
Kto dużo w hotelach czasu spędza to jedzie tam co najwyżej za kare jak musi.
Ludzie bardzo szybko zapominają.