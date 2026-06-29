Najlepiej jak Gołębiewski zacznie łatać wszystko na taśmę klejącą, koszty eksploduja a reputacja upadnie na pysk. I nie będzie już chętnych nei tylko na apartamenty za 5k za noc ale nie będzie chętnych w ogóle po jakiejkolwiek sensownej cenie, bo ludziom do głowy wryje się "Gołębiewski = fuszerka".

Taki wielki moloch może bardzo szybko stracić trakcje finansową i zbankrutować, być może i z długami. I będziemy mięli kolejnego hotelowego potworka widmo na Pokaż całość