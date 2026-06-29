Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na szczegół w 1:35. Sony uzurpuje sobie prawo do zmiany definicji słów. Piszą czarno na białym że użycie tych określeń nie oznacza tego co powinno. W słowniku "posiadać", "kupić", "zakupić" (czyli own, buy i purchase) oznaczają trwałe przeniesienie praw do produktu/przedmiotu/programu etc. Ale jak widać Sony ma swoje definicje. No bo przecież nie mogli napisać od razu że to tylko wypożyczenie (rent) bo nikt by tyle kasy im Pokaż całość