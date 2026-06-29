Sony - Kupiliście filmy? No to już ich nie macie.
Płacisz za coś, a po latach korporacja usuwa to z Twojego konta bez zwrotu kasy bo wygasła im licencja. Louis Rossmann punktuje najnowszy ruch Sony i tłumaczy, dlaczego w obliczu współczesnego traktowania klienta przez gigantów technologicznych, piractwo staje się w pełni uzasadnione moralnie.awe-spam
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Komentarze (54)
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(filmam.cc/m/D9z3RCNIOPwgEnMFhtalci0T1)
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Tylko pewnie żaden sąd się nie odważy. A to coś co mogłaby UE przykładnie pokazać.