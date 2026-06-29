Starzy ludzie bronią patologii w Ochronie Zdrowia
Przykłady komentarzy z publicznego postu na FB sugerują, że poza branżą medyczną starzy ludzie bronią patologii i oderwanych zarobków lekarzy - występuje też fundamentalny brak odróżnienia podmiotów publicznych od prywatnych. Czy starych ludzi wystarczyło przekupić wypisaną receptą i L4?MichuTop
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Komentarze (19)
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Emeryci to jedna z bardziej uprzywilejowanych grup w tym kraju.
Nie dość, że kobiety przechodzą na emeryturę w śmiesznym wieku 60 lat (a było jeszcze niżej, ja pamiętam jak dla witaminek było 55, jeśli przepracowały 30 lat), to jeszcze wielu z nich jest milionerami, dzięki temu, że dostali za darmo mieszkania od PRLu.
Z czysto ekonomicznego punktu widzenia, ich praca w państwowej fabryce kartonu za złotówki,
Gdzie ja mówiłem, że NIC im się nie należy?
Mają relatywnie dużo, a chcą więcej =/ nie zasługują na nic, miałem nadzieję, że to
https://wykop.pl/link/7966589/juz-prawie-200-tys-osob-w-polsce-dostaje-emeryture-powyzej-10-tys-zl
Już prawie 200 tys. osób w Polsce dostaje emeryturę powyżej 10 tys. zł
To nie głosujcie na mencena, który już szykuje w polsce HINDUSTAN, gdzie hindusi zagrażają polskim dzieicom.
NIE DLA MENTZENACJI POLSKI!
Albo ludzie z niskim IQ czyli tęczowi, uśmiechnięci, lub tacy nie interesujący się polityką co znają tylko te 2 partie i te.albo mamę głosuje na A to.oni też
@krzysztof2033: a smutni to niby tytani intelektu? xD