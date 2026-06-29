Jedna kasta broni drugiej. Ziobro ździwienia.



Emeryci to jedna z bardziej uprzywilejowanych grup w tym kraju.

Nie dość, że kobiety przechodzą na emeryturę w śmiesznym wieku 60 lat (a było jeszcze niżej, ja pamiętam jak dla witaminek było 55, jeśli przepracowały 30 lat), to jeszcze wielu z nich jest milionerami, dzięki temu, że dostali za darmo mieszkania od PRLu.

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia, ich praca w państwowej fabryce kartonu za złotówki, Pokaż całość