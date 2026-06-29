Polacy a Warszawa w szczególności z----------ą jak nienormalni. Szybko ale “bezpiecznie”.



Główny powód dla którego uważam że moje miasto to banda zjebów to właśnie poruszanie się między nimi na drodze.



Nie ma dnia żeby ktoś nie z---------ł na złamanie karku albo zamiast wjechać w ogrom wolnej przestrzeni z tyłu za tobą żeby zjechać z s8 to musi się wcisnąć w wąską lukę przed tobą. Zjeb.



Jak ja nienawidzę tych zwyroli