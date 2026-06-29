Upał zdeformował drogę ekspresową S17. Cztery osoby w szpitalu
Na S17 między Lublinem a Warszawą beton rozszerzył się od ekstremalnego upału i utworzył niebezpieczny garb na nawierzchni. Doszło do wypadku trzech samochodów, cztery osoby trafiły do szpitala, a drogę zamknięto do odwołania. Podobny problem miało już lotnisko Okęcie.real_scoria
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Komentarze (80)
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Główny powód dla którego uważam że moje miasto to banda zjebów to właśnie poruszanie się między nimi na drodze.
Nie ma dnia żeby ktoś nie z---------ł na złamanie karku albo zamiast wjechać w ogrom wolnej przestrzeni z tyłu za tobą żeby zjechać z s8 to musi się wcisnąć w wąską lukę przed tobą. Zjeb.
Jak ja nienawidzę tych zwyroli
@wojciech-bogdan: Ale okazuje się, że to nie powstało na łączeniu betonu z betonem, tylko asfaltu z betonem, tam jest koniec drogi asfaltowej i zaczyna się betonowa. W powiązanych ktoś dał linka do tego miejsca.
To wymaga uzycia o wiele drozszych i bardziej skomplikowanych materialow. W takiej Hiszpanii albo we Wloszech maja pewnie od okolo 0, moze pare na minusie tez do tych 40, zupelnie inna sytuacja.
Drogowcem nie jestem, ale wygląda to na spieprzone połączenie.