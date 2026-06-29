Świetny żart: "Dyrektor operacyjny Forda Kumar Galhotra przyznał, że firma coraz mocniej polegała na zautomatyzowanych systemach jakości. Efekty okazały się rozczarowujące". A czego idioci się spodziewali? Nie ma możliwości stworzenia takiej dokumentacji, która zapewniłaby 100% jakość. A jak nie ma takiej dokumentacji, to jak AI ma zweryfikować jakość wyrobu?