Ford przywrócił 350 starych inżynierów, bo AI nie dawała sobie rady
Ford zatrudnił na nowo 350 doświadczonych inżynierów, po tym jak systemy AI do kontroli jakości zawiodły i nie zapewniły obiecanego poziomu produkcji. Wiceprezes przyznał, że firma błędnie sądziła, że samo wdrożenie sztucznej inteligencji wystarczy. Efekt to setki milionów dolarów oszczędności.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
- Modeo
- Fiesta
- Focus
a następnie silnik 2.0+ Diesel
@stroggoslaw: bardzo k---a sztuczna ale za to mało inteligentna poza jasno zdefiniowanymi zadaniami
W Excelu pewnie na zielono:
1. zwolnij pracowników
2. zastąp pracowników AI
3. AI nie dowozi
- proszę powiedzieć w jakiej sprawie dzwonisz
- proszę o połączenie z konsultantem
- proszę powiedz w jakiej sprawie dzwonisz, może będę w stanie pomóc
- dzwonie w sprawie błędnie naliczonej faktury
- dziękuję, łącze cię z konsultantem, proszę pozostań na linii
xD