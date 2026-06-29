O tym jak zaorano Grecje, placac ludziom nawet za mycie rak :)
Analogia do tego co sie obecnie dzieje w Polsce, jak zadluzanie panstwa na potege, rozdawanie ludziom pieniedzy za nic (zawyzone stawki lekarzy, gornikow, emerytury dla funkcjonariuszy juz w wieku 40 lat) prowadzi ostatecznie do geriatyzacji panstwa i ucieczki mlodych ludzi z kraju.Arivederczi
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
@mohabe: Świetnie podsumowałeś nasze społeczeństwo.
Z resztą, pamiętasz jak Tusk chciał podwyższyć emerytury?
Potencjalne obcięcie socjali to jest najbardziej spektakularne rozwiązanie partii jakie można zrobić w
Ostatnio wynająłem tak samochód w Hiszpanii w Maladze.
Wypłata na konto czy do koperty?
Chociaż już odpowiedziałeś na to pytanie pisząc o karcie i gotówce. Nie jesteś "alternatywny" czy "antysystemowy", po prostu lecisz w c---a na podatkach.
Ogólnie czułem się jakbym słuchał greckiej wersji Republiki.
PS. Właściciel nie wydał paragonu i chciał płatności w gotówce bo terminal "nie działał" ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ─
@Nutaharion: I tak dobrze, jak był COVID to zostawiałeś typowi kartę, on szedł za ladę, dokonywał płatności i wracał z kartą xD
1. Posla ma własną walutę, której jest emitentem, nie może nam zabraknąć złotówek.
2. Grecja nie miała własnej waluty, miała Euro, które musiała brać od ECB, które nie było zależne od nich i gdy Euro się kończyło to musieli robić to co ECB każde aby dostać walutę
3. Główną przyczyną zaorania Grecji były decyzje ECB, które wymuszały na nich austerity i wpędzały w spiralę pożyczek
Zadłużenie gospodarki w każdym kraju kapitalistycznym z walutą fiducjarną jest entropią tj. dąży do nieskończoności i nie ma w tym nic strasznego, bo pieniądz to krew gospodarki, gdy gospodarka rośnie to potrzeba go więcej, bez większej ilości pieniądza gospodarka NIE UROŚNIE, ponieważ zadłużenie sektora publicznego to nadwyżka sektora PRYWATNEGO tj. właściciele obligacji ZARABIAJĄ PIENIĄDZE i
A fakty są takie, że nasz nadmuchany gospodarczy tygrys ma znikomy socjal,
@TheKirghizLight: Posłuchaj. Tu chodzi o rozkradanie pieniędzy publicznych. Właśnie dlatego musisz z---------ć, ale ty o poprawie nie chcesz słyszeć.
@TheKirghizLight: Co ty proponujesz ? Mamy 51% PKB wydatków publicznych, 9mln emerytów i rencistów na 17mln pracujących, 1,5mln KRUSowców. Zasiłek 800+ jest jeden z najwyższych w Europie, nawet licząc w wartościach bezwzględnych, najniższy wiek emerytalny itp.
@adammich: Zgadza się. Przez nierobów zyskojadów. Jak np. pieniądze na KPO. Wyrzucenie pieniędzy w błoto na nieroba ciumciurcę co sobie chciał jacuzzi kupić do burdelu.