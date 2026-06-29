Polska nie jest w ani trochę podobnej sytuacji jak Grecja.



1. Posla ma własną walutę, której jest emitentem, nie może nam zabraknąć złotówek.

2. Grecja nie miała własnej waluty, miała Euro, które musiała brać od ECB, które nie było zależne od nich i gdy Euro się kończyło to musieli robić to co ECB każde aby dostać walutę

3. Główną przyczyną zaorania Grecji były decyzje ECB, które wymuszały na nich austerity i wpędzały w spiralę pożyczek Pokaż całość