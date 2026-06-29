Dlatego też raczej nie oddam swojego samochodu po dobroci :) Wczoraj jak jechałem nad wodę, to ludzie wychodzili z autobusu cali spoceni, pełny autobus ludzi, a klimatyzacja jak widać nie działała.



A jak? Cyk temperaturka na 20 stopni i sobie jechałem do miejsca grzecznie, w komforcie i wygodzie :)



Gdzie są ci wszyscy zmuszacze do komunikacji miejskiej w takich sytuacjach? Gdy są minusowe temperatury i autobusy się spóźniają albo jak są za Pokaż całość