21 pociągów nie wyjedzie na tory. Winne upały. PKP apeluje do pasażerów
Upały dają się we znaki. Z powodu wysokich temperatur PKP Intercity postanowiło odwołać w poniedziałek 21 pociągów. Jak tłumaczy spółka, jest to efekt trudnych warunków atmosferycznych. Pasażerowie będą mogli przesiąść się w autobusową komunikację zastępczą. Honorowane będą także bilety w innych pociągach.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (99)
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@jednorazowka: ale to tak wszędzie
W zeszłym tygodniu dostałem od PKP IC prawie 50 minut podróży gratis. Przez to uciekły mi dwa
Jak Ci się nie chce to widocznie nie jest to ciężko zarobiony hajs :P
@groman43: Napisanie maila z reklamacją zajęłoby Ci mniej czasu niz wszystkie twoje komentarze na temat tej krzywdy której doznałeś
Jak sa upały czy wielkie mrozy to tak to bedzie wygladac niestety
@fonderal: O kurde, a wysiadając z auta możesz się przewrócić i złamać kark. Co za idiotyczny argument.
Wczoraj mieliśmy odjazd z Wawy Wschodniej do Krakowa i:
- tablice informacyjne pokazywały wcześniejsze połączenia, blokując informacje o zbliżających się przejazdach
- na stronie internetowej była w miarę aktualna informacja, ale chyba mają poważnego babola, bo co odświeżanie, to dostawałem różne wartości opóźnienia (w sensie -> czasem dostawałem starsze dane)
A jak? Cyk temperaturka na 20 stopni i sobie jechałem do miejsca grzecznie, w komforcie i wygodzie :)
Gdzie są ci wszyscy zmuszacze do komunikacji miejskiej w takich sytuacjach? Gdy są minusowe temperatury i autobusy się spóźniają albo jak są za