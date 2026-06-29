Media: były agent CBA miał pracować dla Przemysława Krala z Zondacrypto
Artur Chodziński, były wpływowy funkcjonariusz CBA z czasów PiS, miał pracować dla Przemysława Krala, szefa ZondacryptoPIAN--A_A--KTYWNA
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Artur Chodziński, były wpływowy funkcjonariusz CBA z czasów PiS, miał pracować dla Przemysława Krala, szefa ZondacryptoPIAN--A_A--KTYWNA
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zasadniczo, cba zamyka ludzi, którzy powołują się na wpływy (ʘ‿ʘ)