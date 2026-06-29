Śmierć dwóch kolarzy na znanym Warszawskim Maratonie Rowerowym
Po wyścigu Bike Marathon w Markach (woj. mazowieckie) dwaj zawodnicy nie dotarli do mety. 30-letniego rowerzystę odnaleziono bez oznak życia, poszukiwania drugiego trwały kilkanaście godzin.eastbors
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Komentarze (152)
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Kurła, serio 71-latek z własnej woli w taki skwar ruszył rowerem na maraton?
Ja pindole, darwinizm pełną gębą.
jechał 15 razy, pojechał i tym razem
Na ironię jedyne zawody w których organizator racjonalnie zmienił godziny startu na wieczór to impreza dla zawodowców w Poznaniu - Memoriał Cybulskiego - lekkaatletyka
Uznał, że zdrowie a może i życie jest ważniejsze.
Przesunięte o tydzień z możliwością zrezygnowania ze startu.
Szanuję
@badziebadla: Ja wiem że to tylko amatorka, ale żeby tak w biały dzień walić wódę? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)