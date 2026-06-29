ja wam coś powiem, w sobotę startowałem na robinsonadzie dolnośląskiej, deklarowany dystans 250km ale na drugim stopie, koło 115km i koło godziny 13 ja już się zastanawiałem czy odpuścić bo temperatura w cieniu w obornikach śląskich wynosiła z odczytu z garmina 38 stopni a przy jeździe asfaltami nagrzanymi w słońcu dobiło do 44 stopni, było tak gorąco że bez polewania się wodą po 20 minutach jazdy w słońcu zbiera ci się na Pokaż całość