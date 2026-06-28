No na pewno xD Nie po to są te spółki miejskie żeby polak robak mógł wiedzieć co tam się dzieje w środku :D Przecież jak miasto chce sponsorować piknik to wiadomo, że nie będzie po prostu sponsorować pikniku i wykazywać umów, tylko sponsoringiem zajmą się wodociągi czy inne wysypisko śmieci tak żeby nikt nie wiedział kto ile na czym zarabia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ Pokaż całość