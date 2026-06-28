Nagły zwrot w sprawie szpitalnych spółek. Resort chce ujawniania ich umów w reje
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami dotyczącymi funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów (CRU). Od 1 lipca m.in. samorządy będą miały obowiązek przekazywania danych o zawieranych umowach do ogólnodostępnego wykazu. Wymóg ten nie dotyczy jednak komunalnych spółek, w tym prowadzących szpitale.Octarine
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Komentarze (16)
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To właśnie takie detale robią różnicę. Gdy wybucha afera związana z KO, reakcja jest natychmiastowa – pojawia się zapowiedź ujawnienia wszystkich umów, co w praktyce pozwoli sprawdzić także zarobki lekarzy i zweryfikować, czy dochodziło do jakichkolwiek patologii.
Gdy podobna afera wybucha w PiS, internet zalewają hasła w stylu: „Solidarni z…”, wystarczy wpisać nazwisko kolejnego bohatera afery, a media takie jak Republika czy Kanał Zero zajmują się głównie wybielaniem swoich.