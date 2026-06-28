Lipa komentować fakt ale znam prawdziwą historyjkę.



Rok temu na kręcenie chmielu pojechała kobieta po 50, były ciepłe dni i wyglądała bardzo słabo więc właściciel pola wykupił jej miejsce w busie, zapłacił za pracę i wysłał do Polski gdzie odebrała ją córka. Trafiła od razu do szpitala okazało się że przegrzany organizm i mocno odwodniona, już na granicy udaru.

W tym roku bez zapowiedzi sama pojechała w to samo miejsce i została Pokaż całość