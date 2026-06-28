Tragedia Polaka w Belgii. Pracownik sezonowy zmarł na polu. Winny upał?
50-letni Polak zmarł podczas pracy na polu w belgijskim Zonnebeke. Mężczyzna nagle zasłabł przy zbiorach warzyw i mimo szybkiej interwencji służb nie udało się go uratować. Śledczy sprawdzają, czy do tragedii przyczyniły się ekstremalne temperatury, które tego dnia panowały w regionie.ciagletutajjestem5
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Takie zbiory warzyw z innymi Polakami czy rumunami to jedna z najcięższych prac fizycznych, które nie każdy wytrzyma.
@vanschout: lol nic nie musi, sami się na to godzą.
A teraz ci wciskaja propagande ze oni sa patrioci. lol
Zeby nie bylo, PO tez wzielo pakt podpisalo i od przyszlego roku maja nas zalac tez imigranci ale tym razem nieroby na
Rok temu na kręcenie chmielu pojechała kobieta po 50, były ciepłe dni i wyglądała bardzo słabo więc właściciel pola wykupił jej miejsce w busie, zapłacił za pracę i wysłał do Polski gdzie odebrała ją córka. Trafiła od razu do szpitala okazało się że przegrzany organizm i mocno odwodniona, już na granicy udaru.
W tym roku bez zapowiedzi sama pojechała w to samo miejsce i została
Natura nie poczęła aż pogoda się zmieni i pracownicy będą mieli sprzyjające do pracy temperatury.
O tym że prawdopodobnie szef zadbał o maksymalne udogodnienia jakie mogą być dostępne dla pracowników w polu już nie