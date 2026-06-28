Ohhoo jakby to byl urzad pracy w ktorym nigdy nie ma pracy tylko maja ja tamtejsi urzednicy to pol biedy. Tylko to jest Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Architektury, bardzo czesto kombinuja z deweloperuchami, jak wydac {kupione} pozwolenie albo duzo taniej dzialke miejską Czyli urzad był otwarty, bez urzednikow wiec samoobsluga...:) A jak wyjdzie afera ze ktos dostal jakies absurdalne pozwolenie to (urzednicy) ale Nas tam wtedy nie bylo. Masakra, sie zastanawiam czy Pokaż całość