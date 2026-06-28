Urzędnicy nie zamknęli drzwi na zdalnym, a twierdzą że się włamano
Urzędnicy ze Świdnicy pracowali zdalnie, urząd otwarty, papiery na biurkach. A prezydent B. Moskal-Słaniewska zawiadamia o "nieuprawnionym wejściu" - art. 234 k.k. fałszywe oskarżenie.jankokokowalski
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Komentarze (22)
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@zimowyporanek: no i myk, by było 5 lat za kradzież z włamaniem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Naiwnie myślałem, że w dobie sztucznej inteligencji urzędnicy przekażą nasze dane w obieg publiczny. Okazuje się, że już od dawna każdy robotnik przy remoncie może wynosić dane i potrzeba grubej afery żeby to wyszło na jaw.
taa, tam jacyś brudni robotnicy byli i anetki mogłyby się kurzu nałykać. ciekawe jak jest frekwencja w urzędzie w inne dni
Moim zdaniem chodzi raczej o 238 kk. Ale najlepiej w zawiadomieniu napisać aby prokuratura sama przeprowadziła analizę i uznała który artykuł ma w tym miejscu zastosowanie.
Jest noc muzeów... to może zróbmy też cztery razy do roku "noc urzędów". Wchodzisz do urzędu i zmieniasz papierach to co potrzebujesz bez całej tej zbędnej biurokracji.
Też nagrałem sytuację komórką