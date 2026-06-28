Wikipedia zbanowała własnego współzałożyciela
Larry Sanger, jeden z twórców Wikipedii, został zablokowany na encyklopedii za nawoływanie zwolenników do wpływania na wewnętrzną debatę. Sam nazywa to sądem kapturowym bez oskarżenia i obrony, a społeczność zarzuca mu budowanie konserwatywnej grupy nacisku.real_scoria
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Komentarze (41)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Emma_D’Arcy
Nie poszli ani w model subskrypcyjny z treściami za pay-wallem, ani w sprzedaż powierzchni reklamowej. Wikipedia jest zarówno darmowa, jak i bez reklam. Jednak, jak wiadomo, there is no such thing as a free lunch, z czegoś trzeba utrzymywać software, serwery, programistów i zespół prawny. Zadecydowano więc, że utrzymanie ma opierać się na dobrowolnych datkach użytkowników (nie sponsorów).
Nie. Masz przecież napisane "za nawoływanie zwolenników do wpływania na wewnętrzną debatę".
To znaczy uznano, że z zewnątrz próbował wpływać na wewnętrzne dyskusje Wikipedii, zachęcając swoich obserwatorów (m.in. na Twitterze) do udziału w sporach redakcyjnych, co społeczność uznała za „canvassing”
Z drugiej strony, jakimś rozwiązaniem mogłoby być ograniczenie dyskusji do użytkowników z określonym wkładem czy stażem, i tam zezwalać na canvassing, jeśli faktycznie odgórnie był zabroniony. Z drugiej strony, czy ludzie bez stażu nie mogą być zainteresowani losami danego portalu na równi z równym, jak
A według brauniaków i gaśniczaków f-----m to ROZSĄDNY KONSERWATYZM.
Stalinizm to tez prawactwo?