Wolontariusze z poparcia innych wolontariuszy. Zamknięta grupa ludzi, którzy sami ustalają według swoich bardzo podobnych światopoglądów to jak mają wyglądać opublikowane tam treści. Zderzył się niestety ze ścianą. Sam dobrze wie, że solidne solidarne lewicowe poglądy, działania i respektowanie własnych ustalonych zasad i niepisanych norm pozwalają zbudować świetnie działającą sieć pracowni.... Znaczy się wolontariuszy, bo robią to za darmo i będą pilnować i kontrolować tych nowych szczególnie jak tych starszych się pochwali, Pokaż całość