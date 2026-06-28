Z perspektywy obecnego stanu nauki z pewnością jesteśmy ograniczeni i podróże nawet do tego zakresu 10-20 lat świetlnych wydają się niemożliwe.

Pytanie, co skrywa przed nami przyszłość. Wydaje mi się, że nauka tak naprawdę dopiero leciutko zagląda pod powierzchnię tego, co jest skrywane w otaczającym nas świecie.

Sam fakt tego, że nie jesteśmy w stanie połączyć świata kwantowego z makro skalą, świadczy o tym jak dużo jeszcze przed nami :)