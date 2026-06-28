Człowiek raczej nigdy nie poleci do innych gwiazd...
Loty międzygwiezdne człowieka zwykle kojarzą się z ogromnymi odległościami, promieniowaniem, brakiem odpowiednich silników i problemami podtrzymywania życia ludzi podczas lotu. W tym filmie pokazuję jednak, że kluczowa kwestia leży znacznie głębiej...prawilny_prawak
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Komentarze (137)
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Może na razie skupmy się na czymś bardziej podstawowym: na przykład na kolonizacji Układu Słonecznego? Doprowadzenie do stanu znanego choćby z "Expanse" - to już będzie monstrualny skok naprzód. I już wtedy będziemy musieli pokonać bardzo wiele problemów i ograniczeń, dokonać całej masy odkryć i przełomów.
A co będzie dalej? Nikt nie wie i nie ma sensu bawić się
@jagoslau: "koń to najszybsze zwierzę zdolne do transportu człowieka, nikt nie osiągnie większej prędkości niż galopujący koń"
Tak widzę każdy tekst o tym jak ludzkość nigdy przenigdy nie osiągnie [wstaw dowolne]
¯\(ツ)/¯
@xer2--her: Odbijemy. Musimy tylko poczekać aż komputery będą na tyle mocne, że nasza symulacja dostanie upgrade sprzętowy żeby udźwignąć podróże międzygwiezdne i nowe światy. Ależ to będzie gruba aktualizacja. Ostatnia tego typu była przy odkryciu Ameryki. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dopóki tektonika tego nie zmieli, to spokojnie.
Jeszcze jest opcja, że wysłaliśmy coś na orbitę / w kosmos.
@K1DoN: ( ͡º ͜ʖ͡º)
Pierwszy udany, w pełni kontrolowany lot samolotem z napędem silnikowym bracia Wright odbyli 17 grudnia 1903 roku, czyli zaledwie 8 lat później.
https://www.computerworld.com/article/1529742/tech-predictions-gone-wrong.html
@4mja: A minęło tylko 133 lata od tamtego wydarzenia. Tylko!
@lesnywladek: Dla zwykłej mróki zajeło by to parę lat ale nie tysięcy. Spytałem chata.
@__MadCat: Oni po prostu nie mają takiej wiedzy jak my i są nieświadomi tego, że nie mogą do nas latać :) To trochę jak z tym Trzmielem gdzie uważano, że według praw fizyki nie powinien latać a że o tym nie wiedział to lata :)
Jednakże jest to droga jednokierunkowa. "Ludzie" którzy będą może w przyszłości kolonizować układ słoneczny, galaktykę już nie będą ludźmi w naszym rozumieniu.
Pytanie, co skrywa przed nami przyszłość. Wydaje mi się, że nauka tak naprawdę dopiero leciutko zagląda pod powierzchnię tego, co jest skrywane w otaczającym nas świecie.
Sam fakt tego, że nie jesteśmy w stanie połączyć świata kwantowego z makro skalą, świadczy o tym jak dużo jeszcze przed nami :)
@bobryikaczki