Zaskakujący religijny zwrot we Francji. Wzrost ochrzczonych o 160%.
We Francji liczba osób dorosłych i nastolatków przyjmujących chrzest wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat trzykrotnie. Największa grupa nowych wiernych Kościoła katolickiego to osoby między 18. a 25. rokiem życia. Chociaż w Polsce nie obserwuje się jeszcze podobnej skali zjawiskamotvik
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Komentarze (50)
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pełny kontekst jest taki między 2015 a 2025 rokiem liczba dorosłych katechumenów wzrosła o ok. 6,5 tys. osób ( 2015 było 3 900 , a w 2025 było 10 384), w podobnym okresie liczba katolickich chrztów dzieci (0-7) spadła o 90 tys. (w 2015 było 240 159, w 2024* było 150 182)... takie to spektakularne zjawisko ma tam miejsce xD
* nie opublikowali
@djtartini1: j-----e XD
Powiedz mi tylko musiu która propaganda teraz wciska takie rzeczy? XD konfa, braun czy pis? kto konkretnie kolportuje takie zabawne tezy o wierzacej lewicy i w dodatku islamskeij lewicy? ciekawe czy te LGBCiaki spychają lgiebeciaków z dachów w prawakorojeniach XD
Jesli muzułmanie zaglosują na ateistę z postulatami ekonomicznie lewicowymi, ekonomicznie wykluczonych to partia staje sie islamska?
I musisz to zrobic zeby swoich urojonych wrogów zaetykietować pod wspolnymi nazwami?
Co ciekawe. Udaje sie im nawracać muzułmanów czego nie umieją katolicy.
A dlaczego katolicka zamiast publicznej? Wystarczy pomyśleć, co jest w publicznej czego nie ma w katolickiej.