Zaskakujący zwrot we Francji. Wzrost o 160%. "Konkretne zjawisko"

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pełny kontekst jest taki między 2015 a 2025 rokiem liczba dorosłych katechumenów wzrosła o ok. 6,5 tys. osób ( 2015 było 3 900 , a w 2025 było 10 384), w podobnym okresie liczba katolickich chrztów dzieci (0-7) spadła o 90 tys. (w 2015 było 240 159, w 2024* było 150 182)... takie to spektakularne zjawisko ma tam miejsce xD* nie opublikowali