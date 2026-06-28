Od 2027 nie będzie się dawało wyłączyć tych systemów, problem będzie przede wszystkim z RSA jak odczyta na drodze pozamiejskiej ograniczenie tonażowe jako dozowoloną prędkość co jest standardem i będzie naparzać bę bę bę bę bę aż wyłączysz silnik albo pojawi się nowy znak xD W 2026 da się to jeszcze wyłączyć ale nie premanentnie tylko przy każdym uruchomieniu. Pierwsza czynność po uruchomeniu pojazdu. ¯\(ツ)/¯