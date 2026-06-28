Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) to unijny system "monitorowania" uwagi kierowcy, który ma za zadanie przeciwdziałać zmęczeniu i rozproszeniu uwagi za kółkiem. Zgodnie z unijnymi przepisami, od lipca 2026 r. system ten jest obowiązkowy we wszystkich nowo rejestrowanych samochodach w Europie. Jak ten system działa?
Wykrywanie braku uwagi: Analizuje ruch gałek ocznych, pozycję głowy oraz kierunek patrzenia.
Śledzenie wzroku: Analizuje ruch gałek ocznych, pozycję głowy oraz kierunek patrzenia.
Czas tolerancji: Jeśli auto jedzie z prędkością powyżej 50 km/h, a system uzna, że nie patrzysz na drogę przez ponad 3,5 sekundy (lub powyżej 6 sekund przy prędkościach 20-50 km/h), włącza się alarm.
Reakcja: Ostrzeżenie ma formę zarówno wizualną, jak i głośnego sygnału dźwiękowego
Szerokiej drogi........Niech żyje wolność i swoboda....
Komentarze (140)
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W Tesli już to "obeszli", zakładam że w innych autach również to zadziała.
https://electrek.co/2026/06/15/chinese-drivers-plastic-heads-fool-tesla-autopilot-camera/
Siedzisz krzywo, żeby słońce nie waliło prosto w oko - piszczy.
Omijasz dziurę bez włączenia kierunkowskazu - piszczy i próbuje wyrwać kierownicę (づ•﹏•)づ
Normalny człowiek wytrzyma ale są ludzie z różnym spektrum ADHD na przykład. Przecież oni będą wpadać w jakiś
@Z_d--y_strzelec: Na prawdę już takie g---o wymyślili?
@jeanpaul To są właśnie nieprzewidziane sytuacje na drodze. Kolejny kierowca-teoretyk? ( ͡º ͜ʖ͡º)
A przeszło Ci przez myśl, że system może źle interpretować kierunek patrzenia, zwłaszcza
@mocoloco: To chyba nie widziałeś jak to działa. W telefon, w ekran systemu infotainment, boczną szybę, prawe lusterko by sprawdzić czy coś nie jedzie, sprawdzi czy obie ręce na kierownicy. Będziesz jeździł jak robot, głowa przed siebie, obie ręce na kierownicy, bez odwracania się do pasażerów. Nie każdemu się to spodoba.
A na codzień jeżdżę poza miastem na drodze bez namalowanych
@muak47: Daj spokój, to jest wojna której nie wygrasz w ten sposób - trzeba to zrobić inaczej. Sam niedawno dałem sobie spokój z nowymi toyotami (po kilku dekadach wierności) bo miałem już dość gównianych systemów i ekranów z czasów Windowsa 9x. Hyundai nowy nie ma tych systemów i na dodatek jest wygodniejszy. Ale wracając do sedna.
Tą wojnę wygrywa się modułami. Zobacz na to: