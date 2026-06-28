POLSKI REKORD TEMPERATURY POBITY! 40,3C w Toruniu!
40,3C w Toruniu! Według danych operacyjnych i telemetrycznych IMGW-PIB temperatura powietrza w Toruniu osiągnęła dziś 40,3C. Wartość ta podlega standardowej procedurze weryfikacji i kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi procedurami IMGW-PIB.RetorykaPisowska
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Komentarze (114)
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Ale spokojnie, Słubice już wyrównały ( ͡° ͜ʖ ͡°)
40.5 z telemetrii na pewno jeszcze będzie sprawdzane pod kątem poprawności
@fledge: został odkopany w 2024 w archiwach DWD, nikt inny na to wcześniej na trafił
w praktyce wartość bardziej prawidłowa niż 40.2 z prószkowskiej winiarni
https://hydro.imgw.pl/#/station/meteo/353180250?h=73
na stacji Nowy Raduszec o 15 było 41,95°C
https://edwin.gov.pl/dane-agrometeorologiczne?station=LODR04
@Trojden: Dla wiarygodnych pomiarów jest nieistotne co pokazują zabawkowe termometry na rozpalonych betonowych posadzkach