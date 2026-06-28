Pensje pochłaniają budżety szpitali. Ekspert: Żaden racjonalnie zarządzany zakła
Model, w jakim działa polska ochrona zdrowia, automatycznie podnosi wynagrodzenia, a podatnik nie nadąża z finansowaniem K. Olejniczak, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Sektora Life Sciences Konfederacji Lewiatan. Żaden racjonalnie zarządzany zakład nie może funkcjonować w tej sytuacjitomasztomasz1234
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Komentarze (14)
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do tego podaż usługodawców jest sztucznie obniżana limitami na studiach
Do prywaty dostaniesz się z niezdana maturą