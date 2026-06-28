Zamówił Ryzena, dostał starego Intela
Klient Amazona zamówił nowego Ryzena 7 9800X3D, ale w pudełku znalazł starego Intela Core i9-10900K. To efekt oszustwa na zwrotach, w którym ktoś podmienia drogi sprzęt na tańszy. Po przejściu przez cztery warstwy AI w obsłudze klienta, Amazon ostatecznie wysłał właściwy procesor.real_scoria
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Komentarze (54)
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A nie ze jakiś klient och oszukał - to nie powinien być problem zamawiającego.
Ale taka narracja jest wygodniejsza dla firmy ;)
@JanPustostan: mogą odpalić sklep internetowy na dziurawym jak sito woocommerce i się ogłaszać sami, jak ich to tak boli ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@JanPustostan: No to dzisiaj raczej rzadko spotykane. Kiedyś takie dyskusyjne reklamacje przechodziły bez żadnych pytań, bo z góry zakładano uczciwość klienta. Potem masa cwaniaczków dorwała się do internetu i po falach różnych oszustw, dziś musisz otwierać paczki z rozstawionymi
Jeśli klient zwraca towar i zaznacza w powodach, że jest uszkodzony czy wadliwy to nikt tego nie sprawdza - idzie to na palety zbiorcze. Jeśli bez powodu lub "zły zakup/rozmiar" to ktoś kolejny dostanie to samo przy zamówieniu. Wyobraźcie sobie np
Nawet nie trzeba skalpować IHSa, chińscy oszuści zeszlifowują oryginalne napisy i wypalają nowe podrobione laserem
Babka na czacie sama zasugerowała zwrot z wymianą i wygenerowała etykietę, więc zastosowałem się do instrukcji i wysłałem. Według Inpostu paczka zwrotna dotarła, ale kontakt z Amazonem się urwał. Nie dostałem nowych słuchawek ani kasy. Po 3 miesiącach batalii
Sporo kupuje na Amazonach (Polska, cała Europa, Japonia i US). Przedmiotów już pewnie w tysiącach trzeba liczyć, wpadek bardzo mało a support top.
Najgorszy support byl jakieś pół roku po wejściu amazon.pl podchodzili do klienta jak
podmieniasz
zamykasz paczke
nagrywasz otwarcie xDD
tak jak wszyscy inni pisza - amazon sprzedaje rzeczy ktore powinien oznaczac jako zwroty, a tego nie robi. czesto taki towar ma dodatkowa nalepke amazonową, chociaz polski support udawal, ze nie maja pojecia o czyms takim ;)