W Amazonie polityka zwrotów jest z jednej strony abstrakcyjna a z drugiej - na taką ilość towaru, jaka tam się przewija to po prostu nie możliwe, żeby takie kombinowanie nie przeszło.



Jeśli klient zwraca towar i zaznacza w powodach, że jest uszkodzony czy wadliwy to nikt tego nie sprawdza - idzie to na palety zbiorcze. Jeśli bez powodu lub "zły zakup/rozmiar" to ktoś kolejny dostanie to samo przy zamówieniu. Wyobraźcie sobie np Pokaż całość