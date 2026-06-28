USA szykują się na dzień, w którym padnie szyfrowanie
Amerykańska administracja wyznaczyła konkretne terminy, do 2030 i 2031 roku, na migrację systemów federalnych na szyfrowanie odporne na komputery kwantowe. Powód to scenariusz harvest now, decrypt later, czyli zbieranie zaszyfrowanych danych już teraz, by odczytać je za kilka lat.real_scoria
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Komentarze (31)
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Stare, zaszyfrowane transmisje mogą być równie ciekawe, nawet dekady później kiedy ich łamanie staje się możliwe.
Przykład - Amerykanie w ramach https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_Venona do 1980 roku łamali radzieckie szyfrogramy z czasu II wojny światowej i uzyskiwali wiele cennych danych.
@FLAC: być może, być może nie
Rok temu pisali, ze programisci beda niepotrzebni. Firma dla tkorej pracuje zwolnila kilka tysiecy a teraz tracimy klientów. Znów zatrudniają.
Co prawda stawki poszły w dół o 50% ...
@slowmtb: czyli zatrudnia typow co jak najszybciej beda probowali od nich uciec, no mądre bardzo