Tak jak mythos, fable. Do tej pory ani jednego poważnego odkrycia - ani jednego.



Rok temu pisali, ze programisci beda niepotrzebni. Firma dla tkorej pracuje zwolnila kilka tysiecy a teraz tracimy klientów. Znów zatrudniają.

Co prawda stawki poszły w dół o 50% ...