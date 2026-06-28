Otworzyłem ten post i pierwszy komentarz oczywiście jakaś psiara atakuje dziecko i rodziców.



Jeśli pies o metr wybiegł za granicę posesji to właściciele powinni odpowiadać finansowo za wszelkie leczenie chłopca oraz płacić odszkodowanie za traumę. A kundle to wiadomo uśpić.