Chłopiec jechał rowerem, zaatakowały go dwa psy
Dziewięcioletni chłopiec, którego w Opolskiem pogryzły dwa psy, został przetransportowany do szpitala.Duzers78
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Dziewięcioletni chłopiec, którego w Opolskiem pogryzły dwa psy, został przetransportowany do szpitala.Duzers78
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Jeśli pies o metr wybiegł za granicę posesji to właściciele powinni odpowiadać finansowo za wszelkie leczenie chłopca oraz płacić odszkodowanie za traumę. A kundle to wiadomo uśpić.