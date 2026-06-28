9-latek pogryziony przez dwa owczarki niemieckie.
9-letni chłopiec jadąc na rowerze został zaatakowany przez dwa psy rasy owczarekbury256
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9-letni chłopiec jadąc na rowerze został zaatakowany przez dwa psy rasy owczarekbury256
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Komentarze (19)
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Ci policjanci to imbecyle. W przypadku jak pies nasra na środku chodnika to grożą takie kary. Za spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu, do użycia wchodzi Kodeks Karny. Piszę o tym, żeby jakiś psiarz po przeczytaniu tych bzdur nie pomyślał że w sumie to
Komentarz usunięty przez autora
Czy oburzą się na petycję, aby czworonożne drapieżniki ważące -naście kg i więcej były tylko dla profeszynalistów, służb i na zezwolenia kosztujące parę tysi? (Ofk dla przeszkolonych w akredytowanych podmiotach +mających zatwierdzone kojce)