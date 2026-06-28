Zakop za durnowate i bezproduktywne szeryfowanie, które nie przynosi żadnych realnych korzyści oprócz subow, lajkow i donejtow, a powoduje jedynie eskalacje konfliktów, zawracanie d--y służbom, rozwiązuje żadnego problemu i jest tanim teatrzykiem dla gawiedzi. Rozwiązaniem problemu byłoby zgłaszanie takich miejsc do właściwych urzedów i to na urzędnikach wymaganie, aby nie w głupi, a rozsądny sposób była projektowana infrastrtura, aby nie powodować bezsensownych konfliktów miedzy różnymi uczestnikami przestrzeni pulicznej.