Gdynia Uczymy policję legitymowania Stop Cham Trójmiasto. Fajna lekcja.:-)
kolejny film z Gdyni nadrabiamy zebrany materiał Tym razem 2 kontrowersyjne sprawy 1. to źle parkujący pod żłobkiem rodzice, bo my zawsze , nikomu nie przeszkadza i takie tam jak zawsze ... a wszystko jako jazda wzdłuż po chodniku oraz B-36 zakaz zatrzymywania , a obok 2 puste parkingi 2. to wezwanapowsinogaszszlaja
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
Sam materiał przedstawiony tutaj jest dobry.
Kozak, taktyk (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Komentarz usunięty przez autora
@DuchZoliborza: Zgadzam się. Dlatego wykop, lubię tanie teatrzyki.
Policja działała by zgodnie z prawem, ludzie nie łamali by przepisów.
Kontentu by nie było
Aby to "bezproduktywne szeryfowanie" przestało przynosić korzyści w postaci subów, lajków i donejtów dla prowadzących te dyrdymały należy:
- jezdzić przepisowo
- przestrzegać przepisów