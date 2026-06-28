Uratował 50 domów i 300-letni kościół na Podlasiu - Ziołowy Zakątek
Co sprawia, że jeden człowiek poświęca dziesięciolecia swojego życia, aby ratować starą, drewnianą architekturę polskiej wsi przed całkowitym zniszczeniem? Poznacie Mirosława Angielczyka założyciela i właściciela firmy Dary Natury oraz twórcę Ziołowego Zakątka na Podlasiu.jlr2019
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Komentarze (11)
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Ps. Ta "wioseczka" jest położona na odludziu i nie ma reklam w telewizji, więc wykop dla rozgłosu.
Można zjeść, coś kupić ciekawego, na zwierzęta się pogapić...
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