Żaden rząd nie wygrał z lekarzami - Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Rady Lekars
Na "X" wyciekł post Jankowskiego z zamkniętej grupy. Pisze tam, że "żaden rząd nie wygrał z lekarzami". Oprócz tego planuje zgadzać się na wszystkie propozycje rządu ("chcą niszczyć - niech niszczą") poza ustawą o powiązaniu zarobków z PESEL.tomasztomasz1234
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Komentarze (113)
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@zielarz: Raczej bardziej pewni siebie i z większymi znajomościami i zależnościami. Z tą inteligencją to bym się nie zapędzał.
Czyżby dlatego, że miliony roboli dały sobie sprać lepetyny propagandą partyjną i połowa uwierzyła, że uratuje ich PiS, a druga że PO i od tamtego czasu robole bardziej dbają o dobro tych partii niż o swoje? Retorycznie pytam.
@Dragonan: XD
W tym wypadku akurat ludzie i lekarze mają współny cel i
Trzymałem kciuki za strajki. Chciałem zobaczyć tę narrację jak im źle... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A zmniejszenie szpitali to sprawa z zupełnie innej beczki. I jest konieczna. Ludzie wymierają na prowincji. Utrzymanie szpitali w wielu powiatach generuje większe koszty niż daje cokolwiek. Trzeba łączyć
Chlopie tylko izba lekarska dba o interes lekarzy.
Taka Izba inżynierów akbo architektów absolutnie nie dba o interes tych grup zawodowych tylko o
@HeniekZPodLasu: typie, nie wiem czy wiesz ale oni wykorzystują fakt, że są limity na kierunki lekarskie i potem wystawiają szpitalom faktury na kilkaset tysięcy miesięcznie wiedząc, że szpital musi im zapłacić bo będzie musiał zamknąć oddział a pacjenci nie będą mieli kasy na leczenie. To są źli ludzie z którymi
@klawiszs: I co z tego? Teraz nie rządzi. Teraz rządzi Tusk, wiec on za to w tej chwili odpowiada. G---o mnie obchodzi co robili poprzednicy. Ma się k---a teraz zmienić, a nie "a wy byliście gorsi". Jak masz uprawiać tę debilna udawaną wojenkę to s--------j, bo po prostu nie chcesz rozwiązania problemu.