No właśnie - każdy rząd potrafi u.j---c miliony roboli i nie ma z tym problemu, ale od 30 lat żaden nie potrafił wykosić patologii u setek tysięcy górników, rolników, lekarzy, sędziów czy wojskowych.

Czyżby dlatego, że miliony roboli dały sobie sprać lepetyny propagandą partyjną i połowa uwierzyła, że uratuje ich PiS, a druga że PO i od tamtego czasu robole bardziej dbają o dobro tych partii niż o swoje? Retorycznie pytam.