Oczywiście sam pewnie ani razu nie był u żadnego radnego miasta i nie zrobił nic aby powstało tam miejsce parkingowe. Oczywiście stosowałby prawo pod warunkiem że byłoby mu akurat tak wygodnie, czytaj: parking nie dalej niż 20 metrów od lokalu bo jak nie to on ma w dupie takie miejsce postojowe.