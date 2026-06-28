Zdrowy rozsądek wszędzie wskazany
Ja próbuję wyjaśnić, że chodnik jest dla pieszych, a infrastruktura dla samochodów jest dla... samochodów. A mężczyzna chce mi powiedzieć, że zdrowy rozsądek to łamanie przepisów w taki sposób, żeby utrudniać pieszym i rowerzystom, a nie kierowcom. No cóż.o__0
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Komentarze (82)
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- Bo pan ma wąskie i jednostronne spojrzenie
xD
@stawo: widać od razu diagnozę fachowca okulisty/optometrysty ;)
P.S " Ja cenie swoje życie i mam w dupie przepisy...." - dobry jest.
@friesee: on i w sprawie jeżdżenia rowerem po ulicy prawidłowo, z czym się nie zgadasz?
@Nick7C5:
20-40 kg dziennie (dni robocze) - 1-2 paczki kurierskie. Bez przegiec. Spokojnie mozna przeniesc.
Absolutnie wszędzie, na wszystkich chodnikach w kraju.
A tak to potencjalny zysk zamieniamy na koszt...
Policja musiałaby być dosłownie wszędzie by nieuchronność kary faktycznie istniała.