DIOZ doprowadzi kiedyś do tragedii!
Patofundacja kolejny raz popisuje się kompletnym brakiem wyobraźni lub co gorsze celowo manipuluje, podżegając do przestępstwa. Teraz opublikowali zdjęcie mężczyzny, który rzekomo opluł jedną z nich. W komentarzach pod postem wysyp gróźb karanych, obrzucanie błotem. Służby powinny coś z tym zrobić.corsa900
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Komentarze (17)
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Ostatnio w jakiejś gminie robili afery, że typa zabrali do czubków i gmina nie wlazła mu na chatę "by ratować zwierzęta"