PIS rozwalił pastwo. Godzili się na wszystko, byleby nikt się nie obraził, bo wybory. Rozdali 500+, miliardy lekarzom, cofnięcie reformy emerytalnej. miliardy dla górnictwa. miliardy dla mundurówki.

Te wszystkie wydatki spadły na obecny rząd, który też boi się cokolwiek ruszyć.

Państwo musi splajtować, bo żaden rzad nie podejmie decyzji o cięciach wydatków.

Jedyne pomysły lewicy to opodatkowanie właścicieli mieszkań - akurat to jest możliwe, bo Polacy nienawidzą jak komus sie powiodło w Pokaż całość