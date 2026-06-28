Skąd wzięły się milionowe zarobki lekarzy? Ekspert wskazał przyczynę
Dr n. med. Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH przypomina, że w czasie pandemii za jeden dyżur można było dostać 810 tys. zł. To na nowo zdefiniowało poziom oczekiwań lekarzy uświadomili sobie, że można tak dużo zarabiać w sektorze publicznym.denazyfikacja
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Komentarze (34)
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- publicznie wyganiał lekarzy (słynnie "Niech jadą!") a pod stołem dawał im mega podwyżki
- publicznie był antyunijny a zgadzał się na absolutnie wszystko co bruksela chciała
- publicznie antyimigrancki a ściągał po cichu setki tysięcy migrantów
- publicznie prorodzinny a prywatnie jego politycy to sodoma i gomora
- publicznie nacojnalistycznie propolski a częstokroć stawiający interesy innych krajów i partii na polskimi
- publicznie grający kartą oblężonej twierdzy
@200Amra: Nie tyle dziwna, co skrajnie populistyczna. Dlatego często sprzeczna w przekazie i działaniu.
Te wszystkie wydatki spadły na obecny rząd, który też boi się cokolwiek ruszyć.
Państwo musi splajtować, bo żaden rzad nie podejmie decyzji o cięciach wydatków.
Jedyne pomysły lewicy to opodatkowanie właścicieli mieszkań - akurat to jest możliwe, bo Polacy nienawidzą jak komus sie powiodło w