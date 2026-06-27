Hotel Gołębiewski za kwotę 5000 zł za noc bez klimatyzacji!
Hotel Gołębiewski w Pobierowie, 5 000 zł za noc, klimatyzacja kaput, infolinia kaput, zielona woda. Nic tylko współczuć hotelowym gościom w takim piekle.danoneek
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Hotel Gołębiewski w Pobierowie, 5 000 zł za noc, klimatyzacja kaput, infolinia kaput, zielona woda. Nic tylko współczuć hotelowym gościom w takim piekle.danoneek
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Komentarze (92)
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2. sytuacja taka sama w calym hotelu = refund i zmiana hotelu
3. i to po 15min a nie po 2h XD
@RobHajs: nie jestem w stanie wyjaśnić, podobnie jak faktu że są ludzie, którzy kupują np. iPhony po 7k na raty i jednocześnie ubrania z aliexpress z logo jakieś marki premium widocznym z kilometra. W przypadku tego hotelu moga to być osoby z podobnym podejściem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
stać mnie na taki hotel ale za 10koła to ja mam piękny hotel w Chorwacji, na tydzień, z jedzeniem, piękna pogoda, klarowna woda, tylko plaże nie tak piękne jak u nas