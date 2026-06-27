może i cena wysoka, klimy brak ale za to obok zimne zasyfione morze i bujna nieprzewidywalna pogoda, mniam! to brzmi jak koszmarne wakacje!



stać mnie na taki hotel ale za 10koła to ja mam piękny hotel w Chorwacji, na tydzień, z jedzeniem, piękna pogoda, klarowna woda, tylko plaże nie tak piękne jak u nas