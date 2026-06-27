Handel dyplomami MBA w Collegium Humanum. Znany kardiolog miał kupić dyplom za p
Do wybuchu afery związanej z handlem dyplomami MBA w Collegium Humanum miało przyczynić się śledztwo dotyczące znanego lOctarine
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Do wybuchu afery związanej z handlem dyplomami MBA w Collegium Humanum miało przyczynić się śledztwo dotyczące znanego lOctarine
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Komentarze (19)
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Musiała by konfederacja mieć większość żeby takie rzeczy zaczeły wypływać bo im na rękę będzie zatopienie układu raz na zawsze.
Nieźle Tusk wam mózgi wyprał