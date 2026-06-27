Powinno się odtajnić listę wszystkich absolwentów MBA w Collegium Humanum, aby ludzie mogli weryfikować nie tylko Hołownie, Bosaków itd. Ale też naszych regionalnych bohaterów, radnych! W Białej Podlaskiej wypłynęło że prezydent zrobił tam MBA tylko i wyłącznie dlatego że ludzie go odnaleźli na filmie z rozdania dyplomów, bo chętnie postujący na co dzień swoje sukcesy w social mediach Michał Litwiniuk jakoś tego nie zakwalifikował w ramach sukcesu którym powinien się podzielić...



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