Jeżeli kobieta zadaje sobie pytanie, dlaczego aborcja,niezależnie od tygodnia ciąży, jest w danym kraju nielegalna, to taka kobieta nigdy nie powinna mieć dzieci. Aborcja jest to moralne dno, moralny upadek powodujący, że można sobie zacząć zadawać pytania, czy taka osoba jest jeszcze człowiekiem. Bo co nas rózni od zwierząt? Chyba wskazałbym tą umiejętność rozgraczania dobrego od złego i panowania nad swoimi instynktami. Jeżeli ktoś te cechy zatracił i uważa, że można z Pokaż całość