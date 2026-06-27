Cesarka 36 tydzień i lekarze wrzucili dziecko do zamrażarki zaraz po zabiegu
Lekarze wydobyli dziecko na świat w 36. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie. Następnie umieszczono je w zamrażarce, aby umarło. Lekarze sfałszowali dokumentację medyczną, aby wyglądało to na martwe urodzenie. Matka i dwóch lekarzy zostało teraz skazanych na wieloletnie więzienie. Za morderstwodamson19
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
Korea Południowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo
Wszędzie tkliwe posty
@Logytaze: https://www.bbc.com/news/articles/c2k88j5x9wdo
BBC wystarczy jako źródło?
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/03/south-korea-conviction-of-woman-seeking-abortion-exposes-government-failure-to-guarantee-access-to-vital-healthcare/
#piekokobiet xD
„ja powołałem do życia i ja mam prawo zabić” - motto człowieka który stoi ramię w ramię z braunem