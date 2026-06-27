Zwichnięty bark może skończyć się śmiercią, kiedy lekarze dyżurują wirtualnie
Personel zastraszany przez lekarza prowadzącego zabieg zastosował znieczulenie ogólne bez udziału anestezjologa. Nie trzeba więcej lekarzy, oj nie. Pacjent zmarł. Prokuratura powoła zespół biegłych, który oceni działania personelu Szpitala w Radomiu.dict
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Komentarze (14)
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wygodnie. kto podpisał akt zgonu? dopiero donos po kremacji ruszył sprawę? na ilu etatach pracował anestezjolog?
tak zupełnie bez związku- kacprzyk też podawał się za anestezjologa
I nie jest to błąd.za to brak tlenu i monitorowania już tak. Nie wiem jak było. Mogło być też tak że lekarz posedł pisać a personel poszedł na fajkę zamiast pilnować.
Dwa. Lekarz zastraszał personel i robił cos czego nie powinien bez udziału anestezjologa.
To chyba oczywiste ze to jest przegięcie paly. Czym sie podniecac?
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Rozmowa słowo w słowo z nagrania:
Grzegorz Jankowski: No to po co pan to proponuje?