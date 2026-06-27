pisalem w komentarzach wielokrotnie przed tym artykulem - nie bez powodu. Tylko kamerki, to nie jest tylko kwestia tego czy ktoś jest na miejscu, ale co robi. jak nie ma anestezjologa to moga dziac sie cuda, pielegniarka poda byle co i rodzina dowiaduje sie o "komplikacjach", a pielegniara chodzi wolno