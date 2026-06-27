Elektrownia atomowa w Szwajcarii wyłączona z powodu upałów
Woda w rzece która jest używana do chłodzenia reaktora osiągnęła zbyt wysoką temperaturęmacz
- #
- #
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Woda w rzece która jest używana do chłodzenia reaktora osiągnęła zbyt wysoką temperaturęmacz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (74)
najlepsze
Na szczęście Bałtyk cały rok zimny 😊
@kopawdupeswiniom: @othe2137 W sierpniu 2015 roku w Polsce ograniczano produkcję prądu w trakcie suszy i fali upałów powyżej 35 stopni, żeby nie zagotować wody w rzekach. Wprowadzono 20. stopień zasilania, firmy musiały ograniczać zużycie prądu w dzień, część firm wtedy przeszła tymczasowo na pracę w nocy.
To samo w domu, PV 15kWp i magazyn 30kWh. 3 stringi na wschód, południe i zachod. Produkcja zaczyna się o 5 rano a kończy o 20-21 w lecie. Klima chodzi 24/7 i
Komentarz usunięty przez autora