I dlatego zainstalowałem u siebie w firmie 49,76kWp PV i magazyn 35kWh z możliwością rozszerzenia. W takie przyjemne sloneczne dni mam 80% dnia robione z PV. Mógłbym przenieść rozładowanie magazynu na godziny poranne i mogą se wyłączać prad w dzień



To samo w domu, PV 15kWp i magazyn 30kWh. 3 stringi na wschód, południe i zachod. Produkcja zaczyna się o 5 rano a kończy o 20-21 w lecie. Klima chodzi 24/7 i Pokaż całość