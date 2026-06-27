Psy rzuciły się na 8-latkę. Ojciec osłonił córkę własnym ciałem
Zamiast spokojnego karmienia zwierząt doszło do dramatycznego ataku psów, w którym ciężko ranna została 8-letnia dziewczynka. Ojciec natychmiast rzucił się na pomoc córce i własnym ciałem osłonił ją przed rozwścieczonymi psami.Szoszonszyl
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Komentarze (41)
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A tata jak zwykle przesadził i rzucił się dramatyzować własnym ciałem, bo przecież "Znały rodzinę od lat i nigdy nie były agresywne"
@GlupiLogin: Co im da nauczkę? Widzisz komentarze polskich femonoidów? To pieski są ofiarami, a nie jakiś bachor, mógł nie prowokować piesków.
Ten kraj nie ma już kobiet.
W latach 90tych miałem rottweilera,
Facet wlazł wraz z małymi dziećmi na ogrodzoną nieruchomość żeby nakarmić cudze pieski, które były wychowywane do pilnowania nieruchomości...
I wy widzicie winę w tych psach i ich właścicielu?
No ja p------e, jebnijcie się w łeb.
@skarbnik: mi się wydaje że to jednak ty się powinieneś p--------ć