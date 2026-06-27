Jak zwykle 10000 szukajacych spisków i innych akcji.

Jak sie nie znasz (a dzisiaj zeby chociaz poznac sensiwne arguemnty za i przecie nie tezeba duzo) to po ch. Sie odzywasz

Nie trzeba byc ekspertem od wojskowosci, wystarczy troche poczytac. Skoro taki obwieszony samolot (a pamietajmy ze ALBO wieszamyvuzbrojenie ALBO zbiorniki z paliwem) w warunkach bojowych gdzie jest zaladowany i lata na pełnej k..... moze polatac godzine, półtorej to powinnoly być nawet dla myslacych Pokaż całość