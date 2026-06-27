Po co taki kraj jak Polska ma wydawać miliardy na podniebne tankowce?
Pytanie z tytułu pojawiło się w internecie po doniesieniach o planach Ministerstwa Obrony Narodowej.goombas-77
- #
- #
- #
- 94
- Odpowiedz
Pytanie z tytułu pojawiło się w internecie po doniesieniach o planach Ministerstwa Obrony Narodowej.goombas-77
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (94)
najlepsze
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
Tak, nie jest nam potrzebny tankowiec do bardzo dalekich misji ale jak najbardziej przyda się jako stacja benzynowa w powietrzu. Będzie się kręcił w kółko przy granicy a myśliwce będą sobie do wodopoju co chwilę podlatywać.
@60groszyzawpis: przecież Iran uderzył dosłownie kilka razy w jakieś lotniska. To skąd by mieli te straty wygenerować? I jak by to miało wyglądac, pilot siedziałby dziesiątki godzin w powietrzu jak polski lekarz na dyżurze, a samolot wracał na pit-stop, wymieniał pilota i leciał dalej z drugim?
Taki samolot nie może być ciągle w powietrzu nawet jakbyś go ciągle tankował musisz robić
@ArnoldZboczek: no właśnie, po c--j nam był ten przekop mierzei?
@ArnoldZboczek: Skoro "wrzeszczą" to wyjaśnij nam wszystkim po co ten przekop i lotniska w Radomiu i "Zielona Góra – Babimost"
Mało to mamy na Bałtyku portów? Wszystkie ze sporym zapasem pojemności. Światowej klasy Gdańsk/Gdynia, Szczecin/Świnoujście... Na żaden z nich nie trzeba miliardów zł wydawać.
F-16 mogą przechwytywać drony bo mamy słabą obronę przeciwlotniczą. FA50 nie dostały jeszcze rakiet tak geniusze zamawiali, pokazówkę odwalili bo wyborcy nie myślą.
Jak sie nie znasz (a dzisiaj zeby chociaz poznac sensiwne arguemnty za i przecie nie tezeba duzo) to po ch. Sie odzywasz
Nie trzeba byc ekspertem od wojskowosci, wystarczy troche poczytac. Skoro taki obwieszony samolot (a pamietajmy ze ALBO wieszamyvuzbrojenie ALBO zbiorniki z paliwem) w warunkach bojowych gdzie jest zaladowany i lata na pełnej k..... moze polatac godzine, półtorej to powinnoly być nawet dla myslacych