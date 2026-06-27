Patologia ochrony postępuje. Kłamią o zakazach i łamią przepisy PoRD
Niedaleko Włocławka na pewnym obiekcie powieszono znaki zakazu fotografowania. Wiszą tam nielegalnie. Na ich podstawie uzbrojeni ochroniarze próbują egzekwować prawo, które nie istnieje. Oczywiście najmniejsze pytanie o prawo sprawia im natychmiastowy kłopot.PieknyWojciech
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Komentarze (13)
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- A który punkt regulaminu mi tego zakazuje?
- Ale ja nie będę z Panem dyskutował
australijski kot - polscy ochroniarze 1 : 0
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@aleksc: Może. Mam nadzieję, że pomogłem.