Patologia w szpitalach. "Zamontujmy lekarzom tachografy".
Wprowadźmy lekarzom tachografy - nagle skończyłoby się robienie na kilku etatach: tu na umowę o pracę, tutaj na kontrakcie, a tu jeszcze jakaś przychodnia. NFZ jest jak wiadro bez dna, To jest prawie 300 mld zł, to jest jedna trzecia polskiego budżetu.ssakul
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Komentarze (29)
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To wynika wprost z przepisów KC.
Karę zawsze dostaje szpital bo on jest stroną kontraktu ale po to jest b2b zeby moc ściągnąć od lekarza. Na uop trzeba udowodnić winę,ze pracownika nie było a zgodnie z przepisami za raportowanie czasu odpowiada pracodawca. Ciebie jako pracownika nie obchodzi czy byłeś w pracy czy nie tylko pracodawcy. Jeżeli on
Z tego wynika ze najlepiej na trzaskać jak najwięcej zabiegow, a potem szybko do poradni żeby przyjac 10 osob na godzinę
@brudny_boks:
Nie po to się lekarz uczył żeby teraz za coś odpowiadać. ;-)
Jeszcze kanał na youtube, gdzie każdy sobie poogląda twoją kolonoskopię.