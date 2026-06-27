Chcecie powiedziec, ze oni w tych wszystkich przybytkach medycznych nie maja kontrolowanego czasu pracy? Nikt nie sprawdza ile kto pracuje? Przeciez to jest obowiazek pracodawcy. A jesli chodzi o B2B to jest to obowiazek zleceniodawcy sprawdzac, czy wykonywana jest praca, i w jakich godzinach. To jakas farsa jest, przeciez jest oczywiste, ze ten system byl przez niektorych po prostu rozkradany. Dac im karty RFID, i skoncza sie jednoczesne 4 dyzury, w 3 Pokaż całość