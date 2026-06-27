Przychodzi mi na myśl wspomnienie. Kiedyś z znajomymi paliliśmy fajki gadając przy jakiejś szutrowej dróżce dojazdowej obok pola. Po chwili przyjeżdża właściciel pola - uniemożliwiając nam opuszczenie miejsca i zaczyna narzekać, że wszyscy mu tutaj śmiecą i młodzież to świnie ostatnie. Zaśmiałem się, wyciągnąłem z samochodu woreczek do którego zbierałem filtry po fajkach (nie znoszę śmiecenia). Facetowi zrobiło się głupio i nas przeprosił. Opowiedział historię swojego życia. Zaczął mówić, że szkoda że Pokaż całość