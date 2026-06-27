Poszukiwany ten pojazd. Za wskazanie właściciela przewidziana nagroda
Banda matołów tym razem w buggy zdewastowała parę hektarów rzepaku w Wieprzu ! Pojazdy były trzy. Właściciel niestety nie był w stanie dogonić ich samochodem osobowym.adriansi
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Komentarze (23)
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Oni lubią łamać przepisy, jeździć 200 km/h, bez pasów, po czyimś polu, a potem wlatuje syndrom oblężonej twierdzy, że "Lewacka ŁUnia ich niszczy", a "komuchy chcą odebrać wolność", podczas gdy wystarczy nie dewastować czyjegoś mienia, gaśniczaki.