48 lat temu Hermaszewski jako pierwszy Polak poleciał w kosmos
27 czerwca 1978 roku Mirosław Hermaszewski wystartował z Bajkonuru na pokładzie Sojuza 30, stając się pierwszym Polakiem w kosmosie. Misja trwała osiem dni, statek okrążył Ziemię 126 razy, a załoga dokowała do stacji orbitalnej Salut 6. Polska była tylko czwartym krajem z obywatelem na orbicie.real_scoria
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Komentarze (22)
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Nawet nie przypominaj, ponad 4 Sasiny wydane żeby koleś sobie pierogi owalił na orbicie.
@PsychoSmerf: To, jak i cały PR związany z tym wydarzeniem, to już nie jego wina.
Całe to g---o leży po stronie Polskiej Agencji Kosmicznej, która wcale nie była zainteresowana propagowaniem badań naukowych.
W trybie awaryjnym zorganizowali dla niego jakieś objazdy po szkołach i innych miejscach, żeby swoją indolencję przykryć.
Rozumiecie to? Polska Agencja Kosmiczna nie była
@Polak_maly_: Zięć to nawet nie krewny, tylko powinowaty.
https://youtu.be/-3hDOUOXZeg
I nawet wrócił!