Pierwszy polski kosmonauta, Mirosław Hermaszewski, urodził się na Wołyniu i cudem ocalał z rzezi wołyńskiej. W nocy z 25 na 26 marca 1943 r. podczas napadu UPA na kolonię Lipniki zginęło około 180 Polaków, w tym 18 członków jego najbliższej rodziny (m.in. ojciec i dziadek). On sam, jako półtoraroczne dziecko, przeżył postrzał w głowę...

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