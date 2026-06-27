Polska spółka Google zwiększyła przychody o jedną piątą, do 1,84 miliarda złotych, a dodatkowo zarobiła blisko 100 milionów złotych na wynajmie biurowców w Warszawie. Firma zatrudnia ponad 2,3 tysiąca osób i zapłaciła 39,2 miliona złotych podatku przy 166 milionach złotych zysku netto.