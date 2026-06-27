Polski Google blisko 2 miliardów złotych przychodu. Tyle zapłacił podatku
Polska spółka Google zwiększyła przychody o jedną piątą, do 1,84 miliarda złotych, a dodatkowo zarobiła blisko 100 milionów złotych na wynajmie biurowców w Warszawie. Firma zatrudnia ponad 2,3 tysiąca osób i zapłaciła 39,2 miliona złotych podatku przy 166 milionach złotych zysku netto.real_scoria
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Komentarze (9)
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A na koniec połowę załogi zastąpią AI, drugą połowę zastąpią Hindusami i elo.