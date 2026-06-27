"Panowie, żar leje się z nieba" (Hydrozagadka, reż A. Kondratiuk, 1970)
"Panowie, żar leje się z nieba" (Hydrozagadka, reż A. Kondratiuk, 1970)jaros69-ja
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"Panowie, żar leje się z nieba" (Hydrozagadka, reż A. Kondratiuk, 1970)jaros69-ja
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Komentarze (29)
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Ps. Dobrze jest mieć odznakę
A ja jestem ubezpieczony w Pe-Zet-U
Antyalkoholowe podejście Asa to największa zagadka. Tj. zastanawiam się, jakim cudem władza nie zablokowała produkcji i emisji tego filmu. Pal sześć, że ośmieszał i krytykował PRL-owską rzeczywistość, to w końcu nie nowina. Ale jego antyalkoholowe przesłanie uderzało w gospodarkę kraju. Monopol spirytusowy stanowił znaczną część przychodu budżetu - od 9% do 15% pieniędzy pochodziło właśnie ze sprzedaży alkoholu. Niektóre analizy podają nawet 20% w latach 80.
https://rcin.org.pl/ihpan/Content/63792/PDF/WA303_83286_III2552_Kosinski.pdf